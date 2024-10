2024-10-29 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تبارك المجيدتواجه محافظة الديوانية تحديات كبيرة على مستوى الخدمات الأساسية، إذ يشكو سكانها من سوء التخطيط وضعف الإدارة المحلية، ما زاد من تردي مستوى المعيشة في ظل شح المياه وتفاقم الأزمات الاقتصادية. ورغم الوعود بتحسين الأوضاع، يظل الفساد وضعف الإدارة حجر عثرة أمام إنجاز المشاريع الحيوية التي تحتاجها المحافظة.محمد جاسم، وهو صحفي في […]

