منظمة دولية: إدخال حلول مستدامة لمناطق متضررة في العراق

2024-10-29 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد في تقرير لها حول تحول نشاطها في العراق من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الى مرحلة التنمية والحلول المستدامة لمناطق متضررة في البلد، ذكرت منظمة برنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة WFP ان ستراتيجيتها تعمل على تقليل آثار تبعات التغير المناخي التي اضرت بالجانب الزراعي والامن الغذائي في عدة محافظات، مشيرة الى التواصل […]

