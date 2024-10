2024-10-29 01:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر انتشر في منصات التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي منسوب لمدير عام هيئة الضرائب علي وعد علاوي، وعلى اثر هدا التسجيل وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هيئة النزاهة للتحقيق في مضمونه . وبحسب التسجيل المسرب، واستمتعت اليه “عراق اوبزيرفر”، فإن “علاوي قام بالتلاعب في اموال الضرائب لحساب الشركات الخاصة مقابل اموال”. ادناه …

The post التسجيل الصوتي لمدير عام الضرائب الذي بسببه قرر السوداني إحالته للتحقيق first appeared on Observer Iraq.