رودري يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024

2024-10-29 02:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واعتوج الإسباني رودري هيرنانديز، نجم وسط مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".جاء ذلك، خلال الحفل الذي أقيم الإثنين، في العاصمة الفرنسية بباريس.وقاد رودري منتخب إسبانيا لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا في الصيف الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.وفاز نجم برشلونة لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما فاز برشلونة كأفضل فريق للسيدات، اما ريال مدريد فقد فاز كأفضل فريق للرجال.وفاز كل من هاري كين وكيليان مبابي بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف في العام، بينما إيميليانو مارتينيز فقد فاز بجائزة ياشين كأفضل حارس للعام الثاني على التوالي.وتوج جينفير هيرموسو بجائزة سقراطيس ، كذلك فازت إيما هايز، مدرب تشيلسي السابقة والولايات المتحدة الأمريكية بجائزة يوهان كرويف كأفضل مدربة في العالم.أما بالنسبة لأفضل مدرب للرجال، فكان من نصيب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي.وحققت نجمة برشلونة، ايتانا بونماتي، الكرة الذهبية للسيدات للمرة الثانية على التوالي