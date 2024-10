2024-10-29 02:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

باريس/ متابعة عراق اوبزيرفر تُوج النجم الإسباني، رودري (28 سنة)، بجائزة الكرة الذهبيةلأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، وذلك في الحفل الرسمي للكرة الذهبية، الذي كشف عن اسم الفائز، مساء الاثنين، ليُثبت الإسباني النجومية الكبيرة التي صنعها في الموسم الماضي مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي وكذلك منتخب إسبانيا بطل يورو 2024. ونال رودري جائزة …

The post عاجل | رودري ينال جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 first appeared on Observer Iraq.