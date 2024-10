2024-10-29 02:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

باريس/ متابعة عراق اوبزيرفر نجحت أيتانا بونماتي نجمة فريق برشلونة للسيدات في حصد جائزة الكرة الذهبية البالون دور لعام 2024 للمرة الثانية على التوالي ضمن الجوائز المقدمة في حفل جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» 2024، والتي يتنافس عليها كبار نجوم العالم والمقامة في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدًا على مسرح شاتليه. وجاءت جوائز حفل الكرة الذهبية …

