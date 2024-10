انشيلوتي يفوز بجائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب في العالم

2024-10-29 02:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

باريس/ متابعة عراق اوبزيرفر توج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024. وتجري حاليا حفل الكرة الذهبية لتقديم جوائز الأفضل في العالم بكرة القدم والمقدم من صحيفة فرانس فوتبول. وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال الموسم الماضي للتتويج بثلاثة ألقاب. وفاز ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا …

