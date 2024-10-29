فينيسيوس يتفاعل مع تدوينة لتوني كروس حول الكرة الذهبية

2024-10-29 08:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتفاعل نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، مع تدوينة لزميله السابق توني كروس، وذلك بعد أزمة استبعاد البرازيلي من الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.وتوج نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2024 فيما حل فينيسيوس وصيفاً.وأعلن ريال مدريد في وقت سابق، رفض بعثته السفر لحضور حفل تسلم الكرة الذهبية في باريس، بزعم معرفتهم عدم فوز نجم فريقهم فينيسيوس جونيور بالجائزة.ونشر نجم ريال مدريد السابق، الألماني توني كروس صورة تجمعه بالمهاجم فينيسيوس عبر حسابه بموقع "إنستغرام" وأرفقها بتعليق: "الأفضل"، في إشارة إلى أحقية فينيسيوس في التتويج بالكرة الذهبية.و رد اللاعب البرازيلي على تدوينة كروس الداعمة له بعبارة: "أحبك أنطونيو".المصدر: روسيا اليوم