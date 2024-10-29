كوريا تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

2024-10-29 09:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيحتضن قصر السلام الكبير بجامعة كيونج هي، في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، اليوم الثلاثاء، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وسيقام الحفل بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة و رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بجانب كبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.وسيتم خلال الحفل توزيع (21) جائزة متنوعة بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، والتي تم استحداثها مؤخراً اعترافاً بالتميّز المستمر للاعبات كرة القدم الآسيويات على الصعيد العالمي، كما سيتم الإعلان لأول مرة هذا العام عن جائزة تقدير الدولة المضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة.وسيتم خلال الحفل أيضاً، منح جائزة ماسة آسيا إلى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو؛ تقديراً لدوره المميز في دعم مسيرة الكرة الآسيوية.ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، الأردني يزن النعيمات مع الكوري الجنوبي سول يونغ والقطري أكرم عفيف.المصدر : موقع 365