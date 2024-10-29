2024-10-29 09:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، على عودة استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.

وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "ارتفاع سعر صرف الدولار له عدة أسباب، منها التجارة مع إيران وسوريا والمسافرين، وغياب المنصة ووجود التجار الصغار، ووجود السوق الموازي".

وأضاف "أما الارتفاع الأخير، فكان بسبب المخاوف من توسع نطاق الحرب في المنطقة"، مبيناً أنه "نتيجة عدم وجود حرب كبيرة ومع الأنباء المتزايدة عن الاستقرار في المرحلة المقبلة، فإن الطلب على الدولار سينخفض وبالتالي سعر صرف الدولار سيعود للاستقرار عند 150 ألف دينار".

يشار الى أن أسعار صرف الدولار سجلت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً مستمراً بعد ان ارتفعت خلال الفترة الماضية الى أكثر من 153 الفاً لكل 100 دولار.



