2024-10-29 09:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، انخفاضا جديدا في الأسواق العالمية بثاني أيام تعاملات الأسبوع.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.80 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.95 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.67- لكلاهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضا ايضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 71.48 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 67.45 دولارا للبرميل، بنسبة 0.09 - لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع