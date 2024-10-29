انخفاض أسعار خامي البصرة على الرغم من ارتفاع النفط عالميا

2024-10-29 09:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام البصرة المتوسط ، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.67 دولار، ليصل الى 67.80 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.67 دولار ليصل الى 70.95 دولارا ً

وارتفعت أسعار النفط، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة حيث قدمت خطة أمريكية لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي الدعم بينما ظل المستثمرون يركزون على التطورات في الشرق الأوسط.