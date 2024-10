2024-10-29 09:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مدير الطرق والجسور في ذي قار، الأستاذ عادل عبد الأمير، أن الجسر البديل وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، حيث سيتم إنجاز المحور الأخير خلال اليومين المقبلين. وأوضح عبد الامير في لقاء عبر البرنامج الصباح لاذاعة الناصرية أن العمل سيستمر في إكمال المحجر الخاص بالجسر وأعمال...

The post مدير الطرق والجسور: إنجاز متقدم في الجسر البديل والاستعداد للمباشرة بأعمال الجسر الهولندي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.