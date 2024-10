ريال مدريد يحدد سبب حرمان فينيسيوس من الكرة الذهبية

2024-10-29 10:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر اتهم نادي ريال مدريد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بلعب دور كبير في عدم فوز مهاجم الفريق الملكي، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالكرة الذهبية. وذكرت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، أن ريال مدريد متأكد أن “اليويفا” يقف خلف حرمان لاعبه فينيسيوس من التتويج بالكرة الذهبية هذا العام. ويعتقد مسؤولو النادي الملكي أن …

