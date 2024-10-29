نيجيرفان بارزاني والحكيم يشددان على مواصلة الحوار لحل القضايا العالقة بين اربيل وبغداد

2024-10-29 11:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم في مدينة اربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، أن الحكيم هنأ الرئيس نيجيرفان بارزاني بنجاح الانتخابات، كما تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد والأوضاع في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار بين أربيل وبغداد، واتفقا على أن حل القضايا العالقة من خلال التفاهم وعلى أساس الدستور، سيعزز السلام والاستقرار في العراق، وفقا للبيان.

كما دعا الجانبان إلى التعاون بين القوى السياسية والمكونات في العراق من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وشدد الجانبان أيضا على ضرورة عمل الأطراف كافة على حفظ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وألا يتم زج العراق باي شكل من الأشكال في هذا الصراع.