الرد السريع تطيح بمطلوبة للقضاء في بغداد

2024-10-29 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوبة للقضاء بالاشتراك مع هيئة النزاهة في بغداد. وذكرت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “ألقت سرية مغاوير اللواء الرابع التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، القبض على مطلوبة للقضاء وفق أحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات في منطقة الشعب …

