2024-10-29 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى/ عراق اوبزيرفر اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 إرهابيين في ديالى. وذكرت الوكالة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، “ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهـ.ـاب في محافظة ديالى بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية القبض على (5 ) إرهـ.ـابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابي”. واضافت “لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بتلقيهم مبالغ …

