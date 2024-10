مجلس محافظة ذي قار يعقد جلسته الدورية لمناقشة ملف التعيينات

2024-10-29 11:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: يعقد مجلس محافظة ذي قار جلسته الدورية اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المدرجة على جدول أعماله. وذكر بيان صادر عن المجلس، تابعته شبكة أخبار الناصرية، أن الجلسة ستتضمن التصويت على تغيير اسم منطقة العثمانية إلى اسم الشهيد السيد حسن نصر الله، استجابةً لكتاب رسمي من محافظة...

