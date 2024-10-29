الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى مطار بغداد يوم الجمعة القادم

2024-10-29 11:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، استئناف رحلاتها إلى مطار بغداد الدولي اعتباراً من يوم الأول من تشرين الثاني يوم الجمعة المقبل.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه “يسعدنا أن نُعلمكم باستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار بغداد الدولي اعتباراً من يوم الأول من تشرين الثاني يوم الجمعة المقبل، وذلك وفقاً للمواعيد المتاحة في نظام الحجز".

وكانت بعض الدول قد علقت رحلاتها الجوية مع العراق قبلها بأيام من تنفيذ إسرائيل هجومها على إيران فجر يوم السبت الماضي الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري.