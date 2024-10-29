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التربية تسمح بإستضافة طلبة المدارس المسائية إلى الاهلية الصباحية

التربية تسمح بإستضافة طلبة المدارس المسائية إلى الاهلية الصباحية
التربية تسمح بإستضافة طلبة المدارس المسائية إلى الاهلية الصباحية
2024-10-29 13:00:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، السماح باستضافة طلبة المدارس المسائية إلى الأهلية الصباحية.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تقرر السماح باستضافة طلبة المدارس المسائية إلى المدارس الأهلية الصباحية للعام الدراسي 2024/2025 على وفق الضوابط المذكورة في الأدنى على أن يكون آخر موعد للتقديم  هو 2024/11/28".

التربية تسمح بإستضافة طلبة المدارس المسائية إلى الاهلية الصباحية

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