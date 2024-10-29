التربية تسمح بإستضافة طلبة المدارس المسائية إلى الاهلية الصباحية

2024-10-29 13:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، السماح باستضافة طلبة المدارس المسائية إلى الأهلية الصباحية.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تقرر السماح باستضافة طلبة المدارس المسائية إلى المدارس الأهلية الصباحية للعام الدراسي 2024/2025 على وفق الضوابط المذكورة في الأدنى على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 2024/11/28".



