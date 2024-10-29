وزير الكهرباء يعلن استحداث درجات وظيفية لموظفي العقود لمن لديهم خدمة 5 سنوات
2024-10-29 13:00:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، عن استحداث درجات وظيفية موظفي العقود لمن لديهم خدمة 5 سنوات.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء استقبل مجموعة من ممثلي موظفي العقود حاملاً معه بشرى تثبيتهم على الملاك الدائم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24097) لسنة 2024".
وأضاف، أن "جهود الوزارة المتواصلة أثمرت عن شمول العاملين بنظام العقود, ممن أمضوا (5) سنوات خدمة متقطعة والمعينين وفق القرار (484) لعام 2021، باستحداث درجات وظيفية تضمن لهم الاستقرار الوظيفي".
وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "هذه الشريحة تمثل ركيزة أساسية في عمل الوزارة"، مشدداً على، "التزام وزارة الكهرباء بضمان حقوق جميع منتسبيها وفقاً للأطر القانونية".
وأشار البيان إلى، أن "ممثلي الموظفين المشمولين بالقرار قاموا بتقديم درع الإنجاز للوزير ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية عمر البلداوي؛ تثميناً لدورهما الفعال في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي طالما حلم به موظفو العقود"، مبيناً، أن "هذا القرار جاء ثمرة للجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء المنعقدة في 22/10/2024، ليفتح صفحة جديدة في حياة الآلاف من موظفي العقود وعائلاتهم".
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، عن استحداث درجات وظيفية موظفي العقود لمن لديهم خدمة 5 سنوات.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء استقبل مجموعة من ممثلي موظفي العقود حاملاً معه بشرى تثبيتهم على الملاك الدائم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24097) لسنة 2024".
وأضاف، أن "جهود الوزارة المتواصلة أثمرت عن شمول العاملين بنظام العقود, ممن أمضوا (5) سنوات خدمة متقطعة والمعينين وفق القرار (484) لعام 2021، باستحداث درجات وظيفية تضمن لهم الاستقرار الوظيفي".
وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "هذه الشريحة تمثل ركيزة أساسية في عمل الوزارة"، مشدداً على، "التزام وزارة الكهرباء بضمان حقوق جميع منتسبيها وفقاً للأطر القانونية".
وأشار البيان إلى، أن "ممثلي الموظفين المشمولين بالقرار قاموا بتقديم درع الإنجاز للوزير ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية عمر البلداوي؛ تثميناً لدورهما الفعال في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي طالما حلم به موظفو العقود"، مبيناً، أن "هذا القرار جاء ثمرة للجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء المنعقدة في 22/10/2024، ليفتح صفحة جديدة في حياة الآلاف من موظفي العقود وعائلاتهم".