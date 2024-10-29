وزير الكهرباء يعلن استحداث درجات وظيفية لموظفي العقود لمن لديهم خدمة 5 سنوات

2024-10-29 13:00:01 - المصدر: واع

‏بغداد - واعأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، عن استحداث درجات وظيفية موظفي العقود لمن لديهم خدمة 5 سنوات.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء استقبل ‏مجموعة من ممثلي موظفي العقود حاملاً معه بشرى تثبيتهم على ‏الملاك الدائم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24097) لسنة 2024".‏وأضاف، أن "جهود الوزارة المتواصلة أثمرت عن شمول العاملين بنظام العقود, ممن أمضوا ‏‏(5) سنوات خدمة متقطعة والمعينين وفق القرار (484) لعام 2021، باستحداث ‏درجات وظيفية تضمن لهم الاستقرار الوظيفي".‏وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "هذه ‏الشريحة تمثل ركيزة أساسية في عمل الوزارة"، مشدداً على، "التزام وزارة الكهرباء ‏بضمان حقوق جميع منتسبيها وفقاً للأطر القانونية".‏وأشار البيان إلى، أن "ممثلي الموظفين المشمولين بالقرار قاموا بتقديم ‏درع الإنجاز للوزير ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية عمر البلداوي؛ ‏تثميناً لدورهما الفعال في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي طالما حلم به موظفو ‏العقود"، مبيناً، أن "هذا القرار جاء ثمرة للجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء ‏المنعقدة في 22/10/2024، ليفتح صفحة جديدة في حياة الآلاف من موظفي العقود ‏وعائلاتهم".