هولندا ترغب بتواجد شركاتها الزراعية في العراق

2024-10-29 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت سفيرة هولندا لدى بغداد جانيت البيردا، يوم الثلاثاء، عن رغبة بلادها بأن تسهم الشركات الزراعية الهولندية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش ملتقى مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث ( MERI ) المنعقد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت البيردا في كلمتها، إنه "من المهم للغاية أن تعمل الشركات الزراعية الهولندية في العراق"، مردفة بالقول: لدينا مشاريع عديدة مع اقليم كوردستان في مجال الزراعة.

وأضافت "نريد ان نكون شريكا مهما للعراق وإقليم كوردستان"، مؤكدة أن عراقا مستقرا وآمنا من مصلحة المجتمع الدولي".