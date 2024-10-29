رئيس الجمهورية: تشخيص هدر المال العام مهمة وطنية تتطلب وقفة جادة وحازمة

2024-10-29 13:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن تشخيص هدر المال العام مهمة وطنية تتطلب وقفة جادة وحازمة.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، وبارك تكليفه بالمنصب".وأكد رئيس الجمهورية- وفقاً للبيان- أن "الجميع ينتظر من الهيئة خطوات فاعلة وصحيحة تحفظ المال العام من خلال الإجراءات القانونية والدستورية"، لافتاً إلى، أن "تشخيص هدر المال العام مهمة وطنية نبيلة تتطلب وقفة جادة وحازمة من جميع الأجهزة والجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة النزاهة".ودعا رئيس الجمهورية إلى، "اعتماد خطط وبرامج وطنية متكاملة وشاملة يكون لجميع الفعاليات الرسمية والمجتمعية دور فاعل فيها، كما دعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع دول العالم من أجل استرداد المطلوبين، واستعادة أموال العراق في الخارج".من جانبه، استعرض محمد اللامي، "خطط وبرامج الهيئة المستقبلية"، مثمنا، "دعم رئيس الجمهورية لعمل الهيئة وجهودها في تحقيق الشفافية".وأكد، "أهمية دعم رئاسة الجمهورية لهيئة النزاهة في سعيها لمحاربة الفاسدين واستعادة أموال العراق والمحافظة على الثروات الوطنية".