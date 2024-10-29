السيد الحكيم يجري سلسلة لقاءات مع القيادات في إقليم كردستان

2024-10-29 13:15:01 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصرالتقى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في أربيل.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسيد الحكيم- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "السيد الحكيم وفي مستهل زيارته إلى أربيل، التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني"، مشيرا إلى، أن "السيد الحكيم بارك نجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان الأخيرة".وأضاف البيان، أن "السيد الحكيم التقى أيضا الأمير الشيخ علي بابير رئيس جماعة العدل الكردستانية".