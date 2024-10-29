2024-10-29 14:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، ان النطاق السعري المتوقع لاسعار النفط عام 2025 سيتراوح ما بين 65 -75 دولار لسعر خام برنت أي بنحو 62-72 دولار كمتوسط لبرميل النفط العراقي المصدر.

وكتب المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إنه" وفقا للضعف الواضح في اساسيات السوق النفطية العالمية المتمثلة بإلانتاج المتزايد للنفط الخام من دول خارج أوبك بلس وفي مقدمتها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وكذلك الالغاء المتوقع لجزء من تخفيضات أوبك بلس في بداية كانون الأول القادم بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، فأن النطاق السعري المتوقع لاسعار النفط عام 2025 سيتراوح ما بين 65 -75 دولار لسعر خام برنت أي بنحو 62-72 دولار كمتوسط لبرميل النفط العراقي المصدر .

وأضاف، أنه" في ضوء معدل الحصة الإنتاجية للعراق عام 2025 التي ستصل الى 4.058 مليون برميل يوميا فأن الصادرات النفطية العراقية لن تزيد عن 3.4 مليون برميل يوميا، وفي ضوء هذه الحقائق سيواجه العراق عام 2025 الاحتمالات الآتية:

الاحتمال الأول: سعر برميل النفط العراقي = 62 دولارًا

الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة: 77 مليار دولار سنويا أي 100 ترليون دينار

الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص: 67 مليار دولار أي 87 ترليون دينار

الإيرادات غبر النفطية المتوقعة: 15 ترليون دينار

اجمالي الإيرادات العامة: 102 ترليون دينار

اجمالي الرواتب السنوية: 90 ترليون دينار

نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب: 113%

وتابع، أنه" في هذه الحالة ستواجه المالية العامة وضعا صعبا جدا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة وستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".

وأكمل، أن، الاحتمال الثاني: سعر برميل النفط العراقي: 67 دولارًا

الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة: 83 مليار دولار سنويا أي 108 ترليون دينار

الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص: 73 مليار دولار أي 95 ترليون دينار

الإيرادات غبر النفطية المتوقعة: 15 ترليون دينار

اجمالي الإيرادات العامة: 110 ترليون دينار

نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب: 122%

ولفت المرسومي إلى، أنه" في هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة وستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة.

ولفت إلى، أن" الاحتمال الثالث: سعر برميل النفط العراقي يكون 72 دولارًا

الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة: 89.352 مليار دولار سنويا أي 116 ترليون دينار

الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص: 79.352 مليار دولار أي 103 ترليون دينار

الإيرادات غبر النفطية المتوقعة: 15 ترليون دينار

اجمالي الإيرادات العامة: 118 ترليون دينار

نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب: 131%

وختم المرسومي بالقول، أنه" في هذه الحالة على المالية العامة ان ترشد النفقات العامة وهو اسهل بكثير من زيادة الإيرادات العامة وهو ما سيقلل الحاجة الى اللجوء الى الاستعانة بالدين الداخلي او الخارجي.