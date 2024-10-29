إقالة رئيس مجلس محافظ ديالى بعد شهرين من انتخابه (وثيقة)

2024-10-29 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قرار الإقالة جاء بعد حراك سياسي لإزاحة الكروي من منصبه الذي تسنمه في الأول من آب أغسطس الماضي.

وأضاف ان القرار جاء ايضاً بعد خلافات عصفت بالمجلس لتمرير مديري وحدات ادارية جدد

انتخاب الكروي التابع لتحالف السيادة جاء بعد أشهر من التجاذبات السياسية، خلص لإتفاق انفرط عقده بعد نحو شهرين.