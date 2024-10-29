مجلس ديالى يعقد جلسة طارئة لاستجواب رئيسه عمر الكروي

2024-10-29 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لاستجواب رئيس المجلس وذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود حراك سياسي لإقالته من منصبه.

وكان مصدر سياسي في محافظة ديالى قد كشف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن حراك سياسي لاقالة رئيس مجلس المحافظة من منصبه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "كتلا سياسية تقود حراكا وتحاول جمع عددا يكفي لعقد جلسة لاقالة رئيس مجلس ديالى عمر الكروي من منصبه".

وأضاف أن "الحراكات مستمر حتى قبل ساعات، ولكن لم يتم جمع عدد يكفي لاكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة من 9 أعضاء في المجلس المكون من 15 عضوا"