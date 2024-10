المصرف التجاري العراقي يعلن شراء الدولار من المسافرين عبر مطارات اقليم كوردستان

2024-10-29 14:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اربيل/ عراق اوبزيرفر أعلن المصرف التجاري العراقي، اليوم الثلاثاء، عن امكانية شراء الدولار من قبل المسافرين عبر مطارات إقليم كوردستان في أربيل والسليمانية وبالسعر الرسمي. وذكر المصرف في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه” يتوجب على الشخص المسافر ان يقوم بإيداع المبالغ اللازمة بالدينار العراقي في احد فروع المصرف التجاري العراقي في الموصل أو اربيل أو السليمانية او دهوك لكي …

