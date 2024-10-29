2024-10-29 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024) ، القبض على تاجرَي مخدرات دولييّن في محافظتي البصرة والانبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزه في البصرة تمكنت من استدراج تاجرَي مخدرات دوليين، حيث ضُبط بحوزتهما كميات من مادة الكريستال المخدرة"، مؤكدا ان المتهمين اعترفا أثناء التحقيق بقيامهما بإدخال المخدرات من دول الجوار وارتباطهما بعصابات إقليمية، فضلاً عن تورطهما في تهريب العمال الأجانب".

وأضاف البيان، "من جانب آخر، وبعد متابعة ميدانية استمرت ثلاثة أشهر، قامت مفارز الجهاز بإلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في محافظة الأنبار"، مبينا أن "المتهم يُعد من أبرز تجار المخدرات في قضاء الرمادي، ويتاجر بالحبوب المخدرة".

وتابع: "وبعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة أمنية من جهازنا بإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، حيث ضُبط بحوزته ستة آلاف حبة مخدرة من نوع كبنتاغون، حيث تم توقيف المتهم وفق المادة 28 مخدرات وإيداعه التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



