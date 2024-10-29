انطلاق عملية أمنية في "حمرين كركوك" لتفتيش منحدر استهدفته الـ F16

2024-10-29 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، بانطلاق عملية امنية من محوريين في حمرين كركوك، فيما أشار الى أن هناك توقعات بوجود شخصية مهمة بداعش داخل مضافة في المنطقة التي انطلقت فيها العملية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة امنية مشتركة مدعومة بمفارز استخبارية بدأت عملية من محورين في الجزء الشرقي من تلال حمرين في كركوك لتفتيش منحدر تم استهدافه في ساعة متاخرة من مساء يوم امس من قبل طائرات الـ 16F العراقية".

وأضاف، ان" كل المؤشرات تدل بأن الضربة دمرت مضافة سرية لداعش والعملية تاتي من اجل إحصاء عدد القتلى وتامين المنطقة تحسبا من وجود اجسام متفجرة او عبوات او احزمة، مؤكدًا بأن" الساعات المقبلة ستكشف نتائج الضربة الجوية بشكل مباشر".

وأشار المصدر الى، ان" كل التوقعات تشير إلى أن شخصية مهمة في داعش كانت في المضافة التي تم استهدافها ولكن ننتظر موقف القوات الميدانية من اجل حسم الأسماء".