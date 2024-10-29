2024-10-29 16:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة تجار "مخدرات وبشر" في الانبار والبصرة بعد متابعة ثلاثة أشهر.

وقال اعلام الجهاز في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزه في البصرة تمكنت من استدراج تاجرَي مخدرات دوليين، حيث ضُبط بحوزتهما كميات من مادة الكريستال المخدرة، مبينا أنهما اعترفا أثناء التحقيق بقيامهما بإدخال المخدرات من دول الجوار وارتباطهما بعصابات إقليمية، فضلاً عن تورطهما في تهريب العمال الأجانب.

من جانب آخر، وبعد متابعة ميدانية استمرت ثلاثة أشهر، قامت مفارز الجهاز بإلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في محافظة الأنبار، مبينا أن المتهم يُعد من أبرز تجار المخدرات في قضاء الرمادي، ويتاجر بالحبوب المخدرة.

وأضاف، بعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة أمنية من جهازنا بإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، حيث ضُبط بحوزته (ستة آلاف) حبة مخدرة من نوع كبتاغون، مؤكدا توقيف المتهم وفق المادة (28 مخدرات) وإيداعه التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه