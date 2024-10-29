الأنبار توضح تفاصيل مشروع ربط جامعة الفلوجة بطريق المرور السريع

2024-10-29 16:10:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأوضحت محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع جسر ربط جامعة الفلوجة بطريق المرور السريع ، فيما أشارت إلى أن المشروع سيسهم في فك الاختناقات المرورية بشكل كبير.وذكر المهندس المقيم للمشروع أحمد زهير الحياني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع ربط جامعة الفلوجة بطريق المرور السريع تحت إشراف مديرية طرق المرور السريع، إذ يتكون المشروع من 14 فضاء ولوبات عدد 4 والفضاءات تتراوح أطوالها من 18 إلى 23 بين فضاء وفضاء دخول وخروج من جنوب قضاء الفلوجة ذهابا وإيابا باتجاه العاصمة بغداد ومدينة الرمادي".وأضاف الحياني، أن "العمل مستمر بصب الأعمدة ورقابها المعتمدة والمتوفرة هي بقطر متر ونصف ومتر و20 سم وفق المعايير الهندسية المطلوبة لمديرية طرق المرور السريع وتحت إشراف المهندس المقيم"، مؤكداً، "باشرنا بالأعمال الترابية لمقتربات الدخول والخروج إلى المدينة".وتابع، أن "المشروع يهدف إلى ربط الأجزاء الجنوبية لقضاء الفلوجة وجامعة الفلوجة بطريق المرور السريع وسيسهم في فك الاختناقات المرورية بشكل كبير وحسب توجيهات رئيس الوزراء"، مشيراً إلى، أن "العمل يسري بوتيرة متصاعدة وبكفاءة عالية جدا".ولفت إلى، أن "المشروع يهدف إلى ربط شارع 40 بطريق الفلوجة وجامعة الفلوجة وسيسهم في تسهيل انسيابية حركة مرتادي الجامعة والطلاب"، منبهاً، أن "المشروع يهدف كذلك إلى خدمة المواطنين الراغبين بالخروج من الفلوجة والدخول إليها وسيسهم بشكل كبير في إضافة جمالية كبيرة للمحافظة تضاف إلى المشاريع الأخرى المنجزة في محافظة الأنبار".