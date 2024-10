البنك المركزي ينشر ضوابط التصريح عن الأموال وإدخالها أو إخراجها من العراق

2024-10-29 16:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعاد البنك المركزي العراقيّ، اليوم الثلاثاء، نشر ضوابط التصريح عن الأموال، فيما أشار الى أنه يسمح بإدخال أو اخراج مبالغ دون الـ 10 الاف دولار. وقال البنك في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه” بغيه الحد من مخاطر ادخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال او تمويل الإرهاب …

