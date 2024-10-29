العراق يحتل المركز الخامس عربيا بتصدير النفثا

2024-10-29 16:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، عن تسجيل العراق تطورا في تصدير النفثا على المستوى العربي.

وبحسب موقع الطاقة، تابعته "بغداد اليوم"، فأن "العراق قفزة ملحوظة في متوسط صادرات النافثا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024 إلى 179 ألف برميل يوميًا، مقابل 79.66 ألفًا في المدة المقابلة من عام 2023، ليأتي في المركز الخامس بقائمة أكبر الدول العربية المصدرة للنافثا".

واضافت ان "العام الجاري شهد عودة مصفاة الشمال في بيجي إلى العمل بصورة رسمية بعد توقف أكثر من 10 سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف برميل يوميًا"، مبينة ان "متوسط صادرات العراق من النافثا خلال الربع الأول من العام الجاري صعدت إلى 175.62 ألف برميل يوميًا، مقابل 76.15 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي".

وبينت أن "الصادرات واصلت ارتفاعها في الربع الثاني من 2024 إلى متوسط 214.4 ألف برميل يوميًا، مقابل 69.74 ألف برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2023، قبل أن تبلغ 146.7 ألف برميل يوميًا، في الربع الثالث".

المصدر: موقع الطاقة