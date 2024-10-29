المندلاوي يفتتح جلسة مجلس النواب

2024-10-29 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، جلسة المجلس المقررة اليوم الثلاثاء..وقال بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المندلاوي افتتح الجلسة الـ 15 من الفصل التشريعي الثاني/السنـة التشريعية الثالثة بحضور 208 نواب".