الدهلكي: إقالة رئيس مجلس ديالى منعطف خطير وستربك المشهد السياسي

2024-10-29 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى، النائب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، التراجع عن الاتفاقات السياسية التي أُنشئت بموجبها الحكومة المحلية في المحافظة بانه يُمثل "منعطفاً خطيراً".

وقال الدهلكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان هذا التراجع "من شأنه أن يترك تداعيات سلبية تتجاوز ديالى لتؤثر على باقي المحافظات، مما سيؤدي إلى إرباك في المشهد السياسي بشكل عام".

وأضاف، "للأسف، ما شهدته ديالى اليوم من تجاوز على التوافقات الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية وتجاهل جميع الاتفاقات السابقة هو أمر نحمّل مسؤوليته الاحزاب السنية (ممثلي المكون) في المجلس، ما أدى إلى ضياع حقوق أهلنا في الحكومة المحلية".

ورأى الدهلكي، أن "تصويت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيس المجلس، عمر الكروي، يُعدّ منعطفاً خطيراً ستكون له آثار سلبية على استقرار الأوضاع في المحافظة وعلى فعالية مجلسها وحكومتها المحلية" مشيرا الى، ان "هذا القرار، يعكس استمرار حالة الضعف التي يعاني منها مجلس النواب الاتحادي نتيجة الانقسامات وعدم الالتزام بالتوافقات".

وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، وصوت بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "الإهمال في أداء الواجبات المناطة به".

وفتح مجلس المحافظة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس المحافظة قبل ان يرفع الجلسة إلى إشعار آخر.

هذا وكشف مصدر حكومي، يوم أمس الاثنين، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.