نوروز يتغلب على الطلبة في دوري نجوم العراق

2024-10-29 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب نادي نوروز، اليوم الثلاثاء، على ضيفه الطلبة ضمن مباريات الجولة الخامسة في دوري نجوم العراق.وجاء هدف نوروز في الشوط الأول عن طريق لاعبه مروان حسين بالدقيقة الـ 37.وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده الى النقطة 8 بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة السابعة بالمركز العاشر.