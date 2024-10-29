نفط ميسان وكربلاء "حبايب" في دوري نجوم العراق

2024-10-29 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق كربلاء من دون اهداف ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

واحتضن ملعب الكوت مباراة اليوم الثلاثاء، عند الساعة 2:45 عصراً .

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة الحادية عشر بالمركز الثالث، ورفع كربلاء رصيده للنقطة السادسة بالمركز الحادي عشر .

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من زيد ثامر حكم وسط ، واكرم علي حكم مساعد اول ، واكرم اسماعيل حكم مساعد ثان ، وحيدر عدوان حكم رابع وواثق محمد حكم"VAR".