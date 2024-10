2024-10-29 17:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر كشفت وسائل إعلام محلية مختصة بالشأن الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن اختيارات ممثل العراق في حفل الكرة الذهبية 2024. وذكرت هذه الوسائل، أن “الصحفي والمحلل الرياضي البارز سامي عبد الإمام اختار روردي كأفضل لاعب و انشيلوتي أفضل مدرب و لامين جمال افضل لاعب شاب” . تُوج النجم الإسباني، رودري (28 سنة)، بجائزة …

