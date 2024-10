2024-10-29 17:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تمكن نادي نوروز من الفوز على نظريه الطلبة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025. وسجل هدف نوروز الوحيد، اللاعب مروان حسين الدقيقة 37. وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 8 بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة السابعة بالمركز العاشر.

