رئيس مجلس الأمناء والسفير الصيني يبحثان تبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية العراقية والصينية

2024-10-29 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد –واعبحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الصيني في بغداد تسوي وي التعاون والتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في شبكه الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الصينية.وقال الغانمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحثنا مع السفير الصيني في بغداد الاستعداد لمد جسور التعاون والتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في شبكه الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الصينية".وأشار الغانمي الى أن "زيارة السفير الصيني الى مجلس الأمناء تبعث رسائل إيجابية عن واقع المؤسسات الإعلامية العراقية بصورتها الحقيقية العاكسة للصورة الإيجابية عن الواقع العراقي بخلاف الأصوات او النوافذ الإعلامية التي تحاول تشويه الصورة الحقيقة".من جانبه أكد السفير الصيني لوكالة الأنباء العراقة (واع)، أن "الزيارة جاءت لتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية العلاقات الإعلامية العراقية الصينية، والتعاون المشترك".