مجلس ذي قار يصوت على اعفاء مسؤولين ويستضيف لجنة التعيينات بعد شكاوى

2024-10-29 18:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، في جلسته الاعتيادية، على عدد من الاعفاءات واستضافة لجنة التعيينات في المحافظة ومدير التخطيط العمراني.

واكد رئيس مجلس المحافظ، عزة عودة الناشي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجلس صوت بالاغلبية المطلقة على تغيير اسم منطقة العثمانية الى اسم الشهيد (حسن نصر الله) بناء على كتاب محافظة ذي قار".

وأضاف، ان "المجلس استضاف لجنة التعيينات في محافظة ذي قار بناء على طلب عضو المجلس (سلام الفياض) للاطلاع على آلية التعيينات وما رافقها من شكاوى".

وبين الناشي، ان "مجلس المحافظة، استضاف كذلك مدير قسم التخطيط العمراني في المحافظة بناء طلب عضو المجلس (رواسي الجابري) لبحث موضوع استحداث الوحدات الادارية ورفع درجة الناحية الى قضاء والاطلاع على معايير الاستحداث".

وأكد، ان "مجلس المحافظة صوت في الجلسة بالأغلبية المطلقة على التوصية بإعفاء المعاون الاداري للمحافظ محمد خالد، فضلا عن التصويت على اعفاء مدير بلدية الناصرية محمد عكاب وتكليف المعاون بديلاً منه وإلزام المحافظ بترشيح ثلاثة اسماء خلال مدة اقصاها 15 يوما للتصويت على الاكفاء منهم لشغل المنصب".

واشار الى، ان "مجلس المحافظة، صوت كذلك على إعفاء مدير قسم تربية الدواية واعفاء مدير دائرة الشؤون المالية والادارية نقل الصلاحيات في المحافظة" مؤكداً، انه "ستكون هناك اعفاءات جديدة تشمل عدد من مدراء الدوائر الحكومية في الجلسات المقبلة للمجلس".