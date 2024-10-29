2024-10-29 18:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، عن حقيقة تحليق مسيرات إيرانية في أجواء مدن شرق العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تحليق مسيرات إيرانية في أجواء أربع مدن تقع ضمن حدود محافظة ديالى شرقي العراق، بما في ذلك المقدادية ومحيط بعقوبة، ليس صحيح وننفيه جملة وتفصيلا".

وأضاف أن "هذه المسيرات ليست إيرانية كما يُشاع، بل هي مسيرات عراقية تابعة لجهات أمنية تقوم بواجبات محددة ضمن الفعاليات المعمول بها في قواطع المسؤولية".

وأوضح المصدر أن "تحليق هذه المسيرات تم قبل ثلاثة أيام وليس اليوم"، مشيرًا إلى أن "أي مسيرة تحلق في الأجواء العراقية تتم وفق محددات مشددة ولا يمكن أن تحلق دون إذن من بغداد".

وأكد أن "أنشطة هذه المسيرات تتعلق بواجبات أمنية محددة، وتحليقها أمر طبيعي جدًا من أجل تحقيق المهام الرسمية الموكلة إليها"، لافتاً الى أنه " في حال دخول أي مسيرة غريبة إلى الأجواء العراقية، يتم التصدي لها وفق المسارات المحددة للقطاعات المكلفة بحماية أجواء البلاد".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام فيديوهات تظهر تحليق مسيرات في أجواء أربع مدن تقع ضمن حدود محافظة ديالى شرقي العراق، بما في ذلك المقدادية ومحيط بعقوبة، في حين زعم البعض بانها إيرانية.



