طاقم تحكيم سعودي يدير مواجهة أسود الرافدين والأردن

2024-10-29 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سمّى الإتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم، الطواقمَ التحكيميّة لمواجهاتِ الجولة الخامسة للتصفياتِ المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦. وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان، انه “سيقود مواجهة منتخبنا الوطنيّ والأردن في البصرة بتأريخ (14/11) بالساعة السابعة والربع مساءً (19:15) طاقم تحكيمي سعودي بقيادة الدوليّ محمد الهويش ويساعده كل من خلف الشمري و ياسر السلطان وفيصل …

