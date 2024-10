2024-10-29 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس الوزراء: نثمن اليوم عامين من عمل الحكومة التي عملت ضمن منهاجها الحكومي رئيس الوزراء: أولويات البرنامج الحكومي لامست المواطنين رئيس الوزراء: واجهنا تحديات وعقبات كبيرة رئيس الوزراء: الهمة والتشخيص الدقيق كانتا من أبزر سمات الفريق الحكومي رئيس الوزراء: نجحنا في ملفات بارزة ولغة الأرقام هي التي تحكم رئيس الوزراء: أصدرنا 3 تقارير على مستوى …

