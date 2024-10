مجلس النواب يرفع جلسته إثر استمرار المشادات بين بعض الكتل النيابية

2024-10-29 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن مجلس النواب العراقي، رفع جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء. وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ، إن “مجلس النواب رفع جلسته”. وقبل قليل، أفاد مصدر برلماني، بحدوث فوضى داخل مجلس النواب. وقال المصدر، إن “جلسة مجلس النواب المنعقدة حالياً شهدت حالة من الفوضى والصراخ بين أعضاء المجلس”. وأشار إلى “خروج …

