2024-10-29 20:18:04 - المصدر: ايشان

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن نسبة الفقر انخفضت إلى (17.6%) بعد أن كانت (23%)، فيما انخفضت نسبة البطالة الى (14.4%) بعد أن كانت (16.5%). وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن السوداني “ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في مختلف المجالات، ومتابعة الملفات والمواضيع المدرجة […]

ظهرت المقالة السوداني: نسبة الفقر والبطالة انخفضت في العراق خلال عامين من عمر الحكومة أولاً على ايشان.



