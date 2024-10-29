2024-10-29 20:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، بأن عدداَ من أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لإقالة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، إثر “اعتداء” حمايته على النائب هيبت الحلبوسي. وتقول المصادر لمنصة “إيشان”، إن “أحد عناصر حماية شاخوان عبد الله، قام بالاعتداء على هيبت الحلبوسي داخل القاعة الرئيسية غير المسموحة لدخول الحمايات”. وأضافت، أنه “رغم توجيه […]

ظهرت المقالة جمع تواقيع لإقالة شاخوان عبد الله إثر “اعتداء” حمايته على هيبت الحلبوسي أولاً على ايشان.



