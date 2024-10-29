السوداني يسرد منجزات حكومته خلال عامين: نجحنا في ملفات مهمة وتأخرنا بأخرى

2024-10-29 20:18:04 - المصدر: ايشان

سرد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، منجزات حكومته خلال عامين من عمرها، فيما أشار إلى نجاحها في ملفات مهمة وبارزة، وتأخرها بأخرى. وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، إن “نسبة الانجاز الحكومي للمستهدفات بصورة إجمالية، في مختلف المجالات، خلال عمر الحكومة بلغت نسبة 62%”. وأضاف: “نجحنا في […]

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