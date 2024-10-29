مصرف التنمية: حجم النمو بالتبادل التجاري بين العراق والإمارات بلغ 41%

2024-10-29 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، اليوم الثلاثاء، أن حجم النمو في حجم التبادل التجاري بين العراق والإمارات بلغ 41%.وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، استقبل رئيس مجموعة "ZK القابضة" في أبوظبي ، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي، في مقر الإدارة العامة لمصرف التنمية الدولي في إمارة دبي، حيث تناول اللقاء العديد من المواضيع الاقتصادية الحيوية".وأضاف البيان، أن" خلف استعرض اثناء اللقاء دور المصرف ومساهمته كشريك فاعل في تسهيل التبادل التجاري بين العراق والإمارات من خلال عمله على مدار عامين في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن "النمو في حجم التبادل التجاري بين الإمارات والعراق بلغ 41%"،مستشهدا بما ذكره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في منشور له على منصة اكس مؤخراً، أن العراق واحد من أهم الدول التي ترسخت علاقته الاقتصادية مع الإمارات ، ليصبح العراق الوجهة الاولى للصادرات الإماراتية".وتابع البيان أن "آل صالح أشاد بجهود مصرف التنمية الدولي في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، مؤكداً" أهمية زيادة التبادل التجاري لتحقيق توأمة اقتصادية متكاملة بين البلدين الشقيقين من خلال الدعم المستمر لرجال الأعمال والشركات العراقية والإماراتية في أعمالها التجارية".